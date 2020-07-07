بعد اغتيال الهاشمي .. شرطة بغداد تصادر عشرات الدراجات النارية غير مرخصة

أعلنت شرطة نجدة بغداد، اليوم الثلاثاء، مصادرة عشرات الدراجات النارية في العاصمة بعد ساعات من اغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي.

وقالت الشرطة في بيان، لها، إنها ضبطت 65 دراجة نارية مخالفة للتعليمات القانونية خلال 24 ساعة الماضية في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد".

وأضافت أنها ألقت القبض على شخص وبحوزته سلاح غير مرخص ضمن منطقة الحرية.

وتأتي مصادرة الدراجات النارية بعد ساعات من إطلاق مجموعة مسلحة تستقل دراجتين ناريتين الرصاص على الهاشمي، أمام منزله ببغداد، وفارق الحياة بعد نقله إلى مستشفى ابن النفيس.

من جانبه، قال رئيس كتلة وطن النيابية هشام السهيل في بيان، إن "اغتيال الهاشمي ..استمرار لسطوة السلاح المنفلت دون رادع".

وطالب الشهيل، رئيس الحكومة، بـ"سرعة اتخاذ الاجراءات الفاعلة التي تعيد للدولة هيبتها وتنهي هذا المسلسل من العمليات الاجرامية التي تستهدف الشخصيات الفاعلة والمواطنين بشكل عام".

وردا على اغتيال الهاشمي، تعهد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في بيان، بملاحقة ومحاسبة القتلة، وبعدم السماح بعودة الاغتيالات إلى المشهد العراقي، وبحصر السلاح بيد الدولة.

وأثارت عملية الاغتيال تنديداً محلياً ودولياً واسع النطاق.

وهشام الهاشمي البالغ من العمر ٤٧ عاماً، خبير مختص بشؤون الجماعات المسلحة، وهو كاتب له دراسات ستراتيجية عديدة.

