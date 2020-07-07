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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 07 تموز 2020 10:58 ص

ارتفاع أسعار الذهب في التعاملات الأمريكية اليوم

الذهب
سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب في التعاملات الأمريكية أمس الاثنين ارتفاعا جديدا لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ حوالي أسبوع، في الوقت الذي تراجعت فيه قيمة الدولار  أمام أغلب العملات الرئيسية، في أعقاب تعافي الاقتصاد الصيني  في ظل تزايد المؤشرات على التعافي من خسائر جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتراجع مؤشر قيمة الدولار  أمام العملات الرئيسية إلى 57ر96 نقطة في تعاملات الصباح، ثم تحسن قليلا فيما بعد، واستقر المؤشر في نهاية التعاملات عند مستوى 74ر96 نقطة بانخفاض قدره 45ر0 نقطة عن مستواه أول أمس.

وارتفع  سعر الذهب أمس بمقدار 50ر3 دولار؛ أي بنسبة 2ر0 في المئة إلى 50ر1793 دولار للأوقية تسليم أغسطس المقبل، وهو أعلى مستوى للمعدن الأصفر منذ أن سجل أكثر من 1800 دولار للأوقية يوم الثلاثاء الماضي.
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