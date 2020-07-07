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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 07 تموز 2020 10:57 ص

الكاظمي يعزي باستشهاد هشام الهاشمي ويتوعد القتلة بالملاحقة

الكاظمي

عزى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي باستشهاد الخبير الإستراتيجي الدكتور هشام الهاشمي.

وقال الكاظمي في تعزيته بحسب بيان لمكتبه الاعلامي:"  تلقينا ببالغ الحزن والأسف، نبأ استشهاد الخبير الإستراتيجي، الدكتور هشام الهاشمي، رحمه الله تعالى، الذي اغتيل على يد مجموعة مسلحة خارجة عن القانون.  

واضاف :"لقد كان الفقيد من صنّاع الرأي على الساحة الوطنية،  وكان صوتا مساندا لقواتنا البطلة في حربها على عصابات داعش، وساهم كثيرا في إغناء الحوارات السياسية والأمنية المهمة. 

وتابع رئيس الوزراء :"وبهذه المناسبة الحزينة أتقدم بأحر التعازي والمواساة الى عائلة الفقيد، سائلين المولى القدير، أن يسكنه فسيح جناته ويتغمّده بواسع رحمته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان، كما نتوعد القتلة بملاحقتهم لينالوا جزاءهم العادل ، ولن نسمح بأن تعود عمليات الاغتيالات ثانية الى المشهد العراقي، لتعكير صفو الأمن والاستقرار، وسوف لن تدّخر الأجهزة الأمنية جهداً في ملاحقة المجرمين، كما سنعمل بكل جهودنا في حصر السلاح بيد الدولة، وأن لا قوة تعلو فوق سلطة القانون".

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