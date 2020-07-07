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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 07 تموز 2020 10:48 ص

خبير اقتصادي: الحكومة افتعلت الأزمة المالية وأسعار النفط تتعافى

الحكومة
أكد الخبير الاقتصادي وسام التميمي، ان الحكومة افتعلت الازمة المالية ولايوجد مبرر لاستمرار الاقتراض الخارجي او الداخلي حتى نهاية العام الجاري، لافتا الى ان اسعار النفط بدأت بالتعافي وقد يحتاج العراق الى مبالغ قليلة بالامكان توفرها داخليا لسد حاجته.

وقال التميمي ، ان “الازمة المالية لم تكن بالحجم الذي روجت له الحكومة، رغم تأكيدات وزير المالية على وجود شحة بالسيولة المالية”.

واضاف ان “تعافي اسعار النفط يؤكد زوال الازمة المالية وتجاوزها من دون الاستمرار بسياسة الاقتراض التي اقرها البرلمان، خاصة ان خام برنت تجاوز حاجز الـ 43 دولار للبرميل في تعاملات الايام الماضية”.

وبين ان “الازمة المالية مفتعلة من الحكومة لغايات ربما سياسية، لكن لم يعد هناك مبرر للاستمرار بالترويج لها مع تعافي اسعار النفط وعودة السوق العالمية للعمل من جديد”، لافتا الى ان “هناك طلب غير مسبوق على النفط سيشهده العالم في الايام او الاشهر المقبلة، حيث ستعود المصانع والمعامل في مختلف دول العالم بقوة الى السوق لفرض نفسها والمنافسة من جديد”. 
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