بعد مقتل الهاشمي.. القضاء الأعلى يشكل هيئة تحقيقية تختص بجرائم الاغتيالات

أعلن مجلس القضاء الاعلى، اليوم الثلاثاء، عن تشكيل هيئة تحقيقية قضائية تختص بالتحقيق في جرائم الاغتيالات في العاصمة بغداد وفي بقية المحافظات.

وقال بيان لاعلام مجلس القضاء الاعلى ، قرر مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 2020/07/07 تشكيل هيئة تحقيقية قضائية من ثلاث قضاة وعضو إدعاء عام تختص بالتحقيق في جرائم الاغتيالات في العاصمة بغداد وفي بقية المحافظات وبالتنسيق مع وزارة الداخلية وذلك فب أعقاب تزايد ظاهرة اغتيال الناشطين والاعلاميين العراقيين .