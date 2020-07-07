بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 07 تموز 2020
آخر الأخبار
مفوضية حقوق الإنسان: اغتيال الهاشمي جريمة مروعة وانتهاك صارخ تقرير أمريكي: ميليشيات إيران هي من اغتالت هشام الهاشمي في العراق مصرف الرافدين يطلق للمرة الاولى رواتب منتسبي وزارة الداخلية عن طريق بطاقة الماستر الصحة العالمية تنفي انتقال الفايروس من خلال الهواء السفير البريطاني : آلمني سماع خبر مقتل هشام الهاشمي مدونون: الهاشمي كشف هوية العسكري وسرب للكاظمي معلومات عن خلية الكاتيوشا.. فاغتالته ميليشيا الكتائب التميمي: دم هشام الهاشمي مسؤوليتنا يجب أن لا نسكت على جرائمهم سفير الاتحاد الاوروبي يطالب بتقديم من اغتال الهاشمي الى العدالة نبيل جاسم معتذرا عن ترؤس شبكة الأعلام: الأحزاب حولتها إلى حديقة وكل أدوات الإصلاح غائبة نائب كردي يعلن عن قرب التوصل إلى اتقاق شامل بين بغداد وأربيل لحل الملفات العالقة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 07 تموز 2020 10:42 ص

بعد مقتل الهاشمي.. القضاء الأعلى يشكل هيئة تحقيقية تختص بجرائم الاغتيالات

مجلس القضاء الاعلى
أعلن مجلس القضاء الاعلى، اليوم الثلاثاء، عن تشكيل هيئة تحقيقية قضائية تختص بالتحقيق في جرائم الاغتيالات في العاصمة بغداد وفي بقية المحافظات.
وقال بيان لاعلام مجلس القضاء الاعلى  ، قرر مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 2020/07/07 تشكيل هيئة تحقيقية قضائية من ثلاث قضاة وعضو إدعاء عام تختص بالتحقيق في جرائم الاغتيالات في العاصمة بغداد وفي بقية المحافظات وبالتنسيق مع وزارة الداخلية وذلك فب أعقاب تزايد ظاهرة اغتيال الناشطين والاعلاميين العراقيين .
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
مصرف-الرافدين-380x214

مصرف الرافدين يطلق للمرة الاولى رواتب منتسبي وزارة الداخلية عن طريق بطاقة الماستر 07 تموز 2020 11:56 ص

الذهب

ارتفاع أسعار الذهب في التعاملات الأمريكية اليوم 07 تموز 2020 10:58 ص

الحكومة

خبير اقتصادي: الحكومة افتعلت الأزمة المالية وأسعار النفط تتعافى 07 تموز 2020 10:48 ص

سيد ضياء سيد سعيد

صانع العاب البحرين مع الشرطة الموسم المقبل 06 تموز 2020 12:23 م

علي الحمادي

محترف في الدوري الانكليزي ينضم لمنتخب شباب العراق 06 تموز 2020 12:21 م

كورونا في العراق

تسجيل 61 إصابة ووفاة بفايروس كورونا في كركوك خلال الـ24 ساعة الماضية 05 تموز 2020 04:53 م

مياه الشرب

السليمانية بلا ماء للشرب لمدة أسبوع بسبب أنبوب مكسور 05 تموز 2020 03:37 م

ديالى

صحة ديالى: تسجيل 65 إصابة جديدة بكورونا و35 حالة شفاء 05 تموز 2020 03:34 م

التعليقات