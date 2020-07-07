الكعبي: اغتيال هشام الهاشمي ينذر بعواقب خطيرة في البلاد

أكد النائب الأول لرئيس البرلمان، حسن الكعبي، أن حادثة اغتيال الخبير القانوني هشام الهاشمي تنذر بعواقب خطيرة تستهدف إثارة الفوضى وزعزعة أمن واستقرار البلاد .



وذكر الكعبي في بيان، "نعزي باستشهاد الخبير الأمني و الاستراتيجي هشام الهاشمي " رحمه الله " خلال هجوم مسلح وسط العاصمة بغداد ".



وأضاف أن "حادثة اغتيال الهاشمي اليوم واستمرار عمليات القتل والاختطاف، تنذر بعواقب خطيرة تستهدف إثارة الفوضى وزعزعة أمن واستقرار البلاد".



