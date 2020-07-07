مهلة زمنية لنقل نازحين "قسرا" من مخيم في بعقوبة



اعلن مكتب حقوق الانسان في ديالى، عن اعطاء مهلة زمنية لاغلاق المخيم الوحيد للنازحين في بعقوبة مركز المحافظة .



وقال مدير مكتب حقوق الانسان في ديالى صلاح مهدي في تصريح صحفي :" ان لجنة الدمج واغلاق المخيمات في ديالى ، قررت اعطاء 5 اسابيع مهلة زمنية لاغلاق مخيم معسكر سعد للنازحين بشكل نهائي ، ونقل العوائل الى مخيمات الوند في قضاء خانقين(100كم شمال شرق بعقوبة) "، لافتا الى :" ان المكتب تلقى العشرات من الاتصالات تطالبه بالتدخل".



واضاف مهدي :" ان المخيم يضم 150 اسرة ، يعيش اغلبها تحت خط الفقر وفي وضع انساني صعب وقاس جدا ، واغلاقه دون اعتماد مبدأ العودة الطوعية وانهاء ملف العوائل بالاطار الانساني ، سيؤدي الى كارثة ، خاصة وان اغلب العوائل تعتمد في مصادر رزقها على اسواق بعقوبة في تأمين لقمة الخبز".



واكد مدير مكتب حقوق الانسان :" ان المكتب ضد العودة الاجبارية او نقل المخيم دون حلول جذرية وحاسمة للعوائل ، من ناحية دفع التعويضات لاعادة بناء منازلها المهدمة وتأمين مناطقها لضمان العودة للاسر وانهاء 6 سنوات من معاناة قاسية مع رحلة النزوح القسري".



وانشئ مخيم سعد للنازحين قبل 6 سنوات في بعقوبة لاحتواء مئات الاسر النازحة من مدن حوض حمرين بعد اجتياح تنظيم داعش الارهابي مدنه وقراه.

