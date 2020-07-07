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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الثلاثاء، 07 تموز 2020 10:11 ص

مهلة زمنية لنقل نازحين "قسرا" من مخيم في بعقوبة

نزوح
مهلة زمنية لنقل نازحين "قسرا" من مخيم في بعقوبة

اعلن مكتب حقوق الانسان في ديالى، عن اعطاء مهلة زمنية لاغلاق المخيم الوحيد  للنازحين في بعقوبة مركز المحافظة .

وقال مدير مكتب حقوق الانسان في ديالى صلاح مهدي في تصريح صحفي :" ان  لجنة  الدمج واغلاق المخيمات في ديالى ،  قررت اعطاء 5 اسابيع مهلة زمنية لاغلاق مخيم معسكر سعد للنازحين بشكل نهائي ، ونقل العوائل الى مخيمات الوند في قضاء خانقين(100كم شمال شرق بعقوبة) "، لافتا الى :" ان المكتب تلقى العشرات من الاتصالات تطالبه بالتدخل".

واضاف مهدي :" ان المخيم  يضم 150 اسرة ، يعيش اغلبها تحت خط الفقر وفي وضع انساني صعب وقاس جدا ، واغلاقه  دون اعتماد مبدأ العودة الطوعية وانهاء ملف العوائل بالاطار الانساني  ، سيؤدي الى كارثة  ، خاصة وان اغلب العوائل تعتمد في مصادر رزقها على اسواق بعقوبة في تأمين لقمة الخبز".

واكد مدير مكتب حقوق الانسان :" ان المكتب ضد العودة الاجبارية او نقل المخيم دون حلول جذرية وحاسمة للعوائل ، من ناحية دفع التعويضات لاعادة بناء منازلها المهدمة وتأمين مناطقها لضمان العودة للاسر وانهاء 6 سنوات من معاناة قاسية مع رحلة النزوح القسري".

وانشئ مخيم سعد للنازحين قبل 6 سنوات في بعقوبة لاحتواء مئات الاسر النازحة من مدن حوض حمرين بعد اجتياح تنظيم داعش الارهابي مدنه وقراه.
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