العمل : ننسق مع الداخلية لوقف دخول العمالة الاجنبية



اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، انها تنسق مع وزارة الداخلية لايقاف دخول ومنح اقامة للعمالة الوافدة الى البلاد ، دون تراخيص عمل.



وقال وزير العمل عادل الركابي في تصريح صحفي :" تم التنسيق مع وزارة الداخلية من اجل الاتفاق على عدم منح اية موافقة بما يخص اقامة العمالة الوافدة والعمل على ايقاف دخولها من قبل دائرة الاقامة" ، مشددا على :" السماح للوافدين منهم بالدخول بعد الحصول على اجازة عمل بحسب قانون العمل رقم 37 لسنة 2015".



واشار الركابي الى :" ان الوزارة تعمل من خلال البرنامج الوزاري الذي ينفذ للحفاظ على حقوق العمالة المحلية وعدم منافسة العمالة الاجنبية لها في سوق العمل ، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بما يضمن تشغيل 50 بالمئة من العمالة الوطنية في المشاريع الاستثمارية".