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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الثلاثاء، 07 تموز 2020 10:10 ص

العمل : ننسق مع الداخلية لوقف دخول العمالة الاجنبية

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العمل : ننسق مع الداخلية لوقف دخول العمالة الاجنبية

اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، انها تنسق مع وزارة الداخلية لايقاف دخول ومنح اقامة للعمالة الوافدة الى البلاد ، دون تراخيص عمل.

وقال وزير العمل عادل الركابي في تصريح صحفي :" تم التنسيق مع وزارة الداخلية من اجل الاتفاق على عدم منح اية موافقة بما يخص اقامة العمالة الوافدة والعمل على ايقاف دخولها من قبل دائرة الاقامة" ، مشددا  على :" السماح للوافدين منهم بالدخول بعد الحصول على اجازة عمل بحسب قانون العمل رقم 37 لسنة 2015".

واشار  الركابي الى :" ان الوزارة تعمل من خلال البرنامج الوزاري الذي ينفذ للحفاظ على حقوق العمالة المحلية وعدم منافسة العمالة الاجنبية لها في سوق العمل ،  لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بما يضمن تشغيل 50 بالمئة من العمالة الوطنية في المشاريع الاستثمارية".
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