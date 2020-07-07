النفط تعلن سد الحاجة المحلية من الغاز السائل



اعلنت الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز التابعة لوزارة النفط، ان انتاجها كفيل بسد الحاجة المحلية للبلاد، وتصل معدلاته الى 4500 طن يوميا .



وقال مدير الشركة علي عبد الكريم الموسوي في تصريح صحفي :" ان الشركة ، بجميع فروعها، تنتج يوميا ما يقارب 4500 طن من مادة الغاز السائل ، وهذه الكمية متوفرة وتسد حاجة البلاد ".



واضاف الموسوي :" ان انتاج الشركة من اسطوانات الغاز يصل الى 380 الف اسطوانة ، توزع بين المواطنين من خلال المنافذ والساحات والباعة الجوالين ، بالرغم من اجراءات فرض الحظر الصحي، وهناك تعاون ملحوظ من قبل الاجهزة الامنية والوزارات الساندة لايصال المنتوج للمواطنين بسلاسة ويسر ".