نائبة : رئاستا الجمهورية والوزراء ليستا بمستوى الدفاع عن ارض عراقية تستباح !





حملت النائبة المستقلة يسرى رجب، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي ورئيس الجمهورية برهم صالح، مسؤولية الحفاظ على حياة المدنيين الابرياء في شمال العراق.



وقالت رجب في تصريح صحفي :" ان تركيا بدأت باستهداف المواطنين الابرياء في شمال العراق في ظل صمت حكومي" ، مؤكدة :" ان رئاستي الجمهورية والوزراء تتحملان مسؤولية التوغل التركي داخل الاراضي العراقية دون اتخاذ اجراءات رادعة ".



واضافت :" ان القائد العام للقوات المسلحة عاجز عن معرفة اسباب التوغل التركي الذي ادى الى استشهاد مواطنين ابرياء " ، لافتة الى :" ان رئاستي الجمهورية والوزراء لم تكونا بمستوى الدفاع عن اراض عراقية تستباح من الجانب التركي ".

