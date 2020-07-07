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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الثلاثاء، 07 تموز 2020 09:58 ص

نائبة : رئاستا الجمهورية والوزراء ليستا بمستوى الدفاع عن ارض عراقية تستباح !

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نائبة : رئاستا الجمهورية والوزراء ليستا بمستوى الدفاع عن ارض عراقية تستباح !


حملت النائبة المستقلة يسرى رجب، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي ورئيس الجمهورية برهم صالح،  مسؤولية الحفاظ على حياة المدنيين الابرياء في شمال العراق.

وقالت رجب في تصريح صحفي :" ان  تركيا بدأت باستهداف المواطنين الابرياء في شمال العراق في ظل صمت حكومي" ، مؤكدة :" ان رئاستي الجمهورية والوزراء تتحملان مسؤولية التوغل التركي داخل الاراضي العراقية دون اتخاذ اجراءات رادعة ".

واضافت :" ان القائد العام للقوات المسلحة عاجز عن معرفة اسباب التوغل التركي الذي ادى الى استشهاد مواطنين ابرياء " ، لافتة الى :" ان رئاستي الجمهورية والوزراء لم تكونا بمستوى الدفاع عن اراض عراقية تستباح من الجانب التركي ".
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