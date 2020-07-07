بعد قتل ميليشياتها له.. السفارة الإيرانية ببغداد تدين اغتيال الهاشمي

بعد أن نفذت ميليشيا كتائب حزب الله العراقي الموالية لإيران جريمة قتل الخبير الأمني هشام الهاشمي، أدانت السفارة الإيرانية ببغداد هذا الاغتيال.

وجاء في بيان صادر عن السفارة الإيرانية: تلقينا ببالغ الأسى والأسف نبأ اغتيال الباحث والخبير في القضايا الاستراتيجية الدكتور هشام الهاشمي.

وأضاف: أن السفارة الإيرانية تدين بشدة هذا العمل الإجرامي الذي كشف عن وجهه الخبيث باغتيال النخب.

وتابع البيان: لاشك ان هدف حماة ومنفذي هكذا عمليات هو ضرب أمن واستقرار العراق واثارة الفتنة والتفرقة بين ابنائه واعادة العنف اليه.

وزعم البيان أن إيران تدعم على الدوام استقرار وامن العراق وتدين بشدة مثل هذه الاعمال.