الكربولي: إما أن يقتص الكاظمي من قتلة الهاشمي أو تكون حكومة ميليشيات

نعى رئيس حزب الحل الدكتور جمال الكربولي، وفاة الخبير الأمني هشام الهاشمي، والذي اغتيل على يد ميليشيا إرهابية بالقرب من منزله في منطقة زيونة ببغداد.

وقال الكربولي في تغريدة على حسابه عبر موقع التدوين المصغر "تويتر": "كفى استهتاراً.. كفى ضعفاً.. كفى سماحاً لعصابات الاغتيال المجرمة التي تعيث في أرض العراق فساداً وتملأ سماءه بالصواريخ".

وأضاف، "المليشيات الإرهابية التي تحتقر الحكومة وتهين الدولة هي من قتلت الشهيد هشام الهاشمي.. فأما أن تقتص الحكومة منهم وإما أن تكون حكومة ميليشيات".

وختم تغريدته بوسم #القصاص_لقتلة_الهاشمي