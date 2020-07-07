بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 07 تموز 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 07 تموز 2020 09:33 ص

الكاظمي يقيل القائد المسؤول عن قاطع المنطقة التي اغتيل فيها الهاشمي

الكاظمي
أعلنت وزارة الداخلية العراقية، إقالة مسؤول أمني رفيع في العاصمة بغداد بعد ساعات من اغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي.

وقالت الداخلية في بيان، إن "القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي، يأمر بإعفاء قائد الفرقة الأولى بالشرطة الاتحادية من منصبه".

وتتمركز الفرقة الأولى من الشرطة الاتحادية في العاصمة بغداد.

ولم توضح الوزارة سبب إقالة المسؤول الأمني.

إلا أن مصدراً أمنياً أكد، أن الإقالة تأتي على خلفية عملية اغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي في العاصمة بغداد.

وأضاف أن قائد الفرقة الأولى بالشرطة الاتحادية هو العميد الركن محمد قاسم وهو مسؤول عن قاطع الرصافة بالكامل.

وكان الكاظمي قد توعد في بيان بملاحقة المتورطين في اغتيال الهاشمي. وقال إنهم "مجموعة خارجة عن القانون".

وفي وقت سابق أمس الاثنين، أطلقت مجموعة مسلحة تستقل دراجتين ناريتين النار على الهاشمي أمام منزله في منطقة زيونة شرقي بغداد، ما أدى لمقتله.

وهشام الهاشمي البالغ من العمر ٤٧ عاماً، خبير مختص بشؤون الجماعات المسلحة، وهو كاتب له دراسات استراتيجية عديدة.
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