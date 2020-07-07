صدق "بغداد بوست".. طائرات بدون طيار إسرائيلية عبرت أجواء أذربيجان ونسّفت مواقع إيران النووية

بغداد بوست منذ اللحظات الأولى لتفجير موقعى "بارشين" ونطنز أوضح هجوما اسرائيليا كبيرا





تأكدت المعلومات، التي ساقها موقع بغداد بوست، منذ اللحظات الأولى لتفجير موقع بارشين العسكري النووي في طهران، وبعده "موقع نطنز" وقوله ان إسرائيل هى التي تقف وراء هذه الهجمات، التي دمرت بارشين ثم بعده موقع نطنز النووي.

وفي حين ان ايران لم تعترف حتى الآن بما حدث، فإن تسريبات روسية على درجة عالية من الدقة، قالت أن طائرات بدون طيار عبرت أجواء اذربيجان وقامت بنسف مواقع طهران النووية.

من جانبها رفضت وزارة الدفاع في جمهورية أذربيجان، تقريراً لموقع إخباري روسي حول استخدام مجالها الجوي في ضربات لطائرات بدون طيار، استهدفت مواقع عسكرية إيرانية، في ظل تقارير غير مؤكدة تتحدث عن هجوم إسرائيلي ضد منشأة نطنز النووية الإيرانية. وجاء هذا في بيان ردا على تقرير لموقع "أفيا برو" الإخباري الروسي ذكر أن نظام الرادار الروسي حدد طائرات بدون طيار هاجمت مواقع عسكرية إيرانية من خلال المجال الجوي لجمهورية أذربيجان.



وتعرضت مواقع عسكرية ونووية إيرانية إلى سلسلة من الحوادث "الغامضة" خلال الأسبوعين الماضيين كان أهمها تعرض قاعدة "خجیر" العسكرية التي تحتوي على مخازن للصواريخ، قرب موقع بارتشين العسكري، شرق طهران لانفجار مهيب في 26 يونيو الماضي.



كما تعرضت منشأة "نطنز" النووية، إلى انفجار هائل، قبل أسبوع، حيث أظهرت صور للأقمار الصناعية حدوث تخريب واسع في موقع الجيل الجديد لأجهزة الطرد المركزي المتطورة لتخصيب اليورانيوم.

ولم تؤكد أو تنفي المصادر الرسمية الروسية أو الإيرانية، وفق تقرير نقله موقع "العربية" التقرير الذي نشره موقع "أفيا برو" بعد. لكن وزارة الدفاع في جمهورية أذربيجان قالت إن نشر تقارير حول استخدام المجال الجوي للبلاد لمهاجمة إيران "يهدف إلى تقويض العلاقات بين باكو وطهران".

كما اعتبرت الوزارة أن "مصادر إعلامية تدعم الحكومة الأرمينية تغذي هذه المعلومات الخاطئة"، وفقا للبيان.

يذكر أن أذربيجان وأرمينيا تخوضان نزاعا حدوديا حول منطقة "قاراباغ" منذ أكثر من ثلاثة عقود.

كان المتحدث باسم الطاقة الذرية الإيرانية قد اعترف، الأحد، أن حادثة مجمع نطنز النووي تسببت في أضرار كبيرة وقد تؤدي إلى إبطاء إنتاج أجهزة الطرد المركزي المتقدمة المستخدمة في تخصيب اليورانيوم.





وأعلن مجلس الأمن القومي الإيراني، أن السبب قد تم تحديده ولكن لأسباب أمنية لن تكشف الحكومة عنه، لكن رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية قال إن "سيناريوهات مختلفة" يجري بحثها لمعرفة سبب الحادث.

كان موقع بغداد بوست، أول من المح، إلى ان التفجيرات التي طالت مواقع ايران قد جاءتها من الخارج ومن إسرائيل التي تدكها في سوريا، وليست حرائق أو هذه التبريرات الساذجة الكاذبة من جانب سلطات إيران.

أـ.ي