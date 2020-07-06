بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 06 تموز 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 06 تموز 2020 03:50 م

تحالف القوى يطالب الكاظمي بالضرب بيد من حديد

الكاظمي
طالب تحالف القوى العراقية، رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي بضرب من بيد من حديد كل من يحاول إضعاف الدولة وزعزعة مكانتها.

وذكر التحالف في بيان، أنه في الوقت الذي يسعى الجميع، حكومة وبرلمانا، إلى ضمان سيادة العراق، وحصر السلاح بيد الدولة، تبادر بعض الجهات غير المنضبطة بمحاولات مصادرة القرار السيادي وعرقلة وإفشال الجهود الوطنية الحثيثة الرامية إلى فرض القانون واحترام هيبة الدولة العراقية.

وأضاف البيان، أن تحالف القوى العراقية يشجب محاولات الخارجين عن القانون لزعزعة ثقة المواطن والمجتمع الدولي بقدرة الحكومة العراقية على فرض القانون وضمان الحماية ومنع الاعتداء على البعثات والممثليات الدولية والعربية والأممية، وهو ما قد ينعكس سلبا على ديمومة الدعم الدولي للعراق، ويضعف ثقة الدول به، ويعيده إلى عزلته الدولية، مشيراً إلى أنه خلافٌ لتطلعات الشعب العراقي وحكومته الساعين إلى بناء الثقة والعلاقات السياسية المتينة، وبما يصبُّ في مصلحة العراق وشعبه.
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