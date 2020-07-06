جوارديولا: نقدم أفضل أسلوب ومع ذلك نخسر المباريات

قال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، إنه يعاني لاستيعاب لماذا يسجل ناديه الكثير من الأهداف ويحرم منافسه من صناعة الفرص ومع ذلك خسر تسع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم.

وخسر سيتي، الذي أهدر لقب الدوري لغريمه ليفربول، أمام ساوثامبتون 1-صفر يوم الأحد رغم الاستحواذ على الكرة بنسبة 73 بالمئة وإطلاق أكثر من 20 تسديدة على مرمى المنافس.

وانتزع المهاجم تشي آدمز الانتصار لساوثامبتون صاحب المركز 13 وأذاق سيتي، الذي سحق ليفربول البطل 4-صفر في الجولة الماضية، الهزيمة الثالثة على التوالي خارج أرضه في الدوري.

وقال جوارديولا الذي خسر لأول مرة في مسيرته التدريبية في ثلاث مباريات متتالية خارج أرضه "نحن نتفوق في عدد الأهداف. نحن نصنع الكثير من الفرص".

وأضاف "نحن فريق يستقبل القليل من الفرص، فلا يوجد أي فريق استقبل عددا أقل من الفرص لكننا نخسر الكثير من المباريات.

"الأمر صعب حتى بالنسبة لي للوصول إلى تفسير لماذا يحدث ذلك لكن يجب الإصرار والحديث عن اللعب وأسلوب لعب المنافس ومحاولة تقديم المزيد واستقبال أقل عدد ممكن وتسجيل المزيد".

وساند جوارديولا لاعبيه للعودة إلى طريق الانتصارات عند استضافة نيوكاسل يونايتد يوم الأربعاء المقبل.

وقال جوارديولا "لدي ثقة في إمكانية القيام بذلك لأننا نحن نفس المجموعة وفعلنا ذلك في المواسم السابقة.

وأضاف، "هذا الموسم نلعب بأسلوب مشابه لكن هذا ليس كافيا لتحقيق الفوز بالمباريات".