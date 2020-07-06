السليمانية وحلبجة على ابواب الاستقلال " ماليا واداريا" عن حكومة الاقليم



كشف عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، عن انجاز اللجنة المشكلة بخصوص اللامركزية اعمالها ، واستعدادها لارسال القانون الخاص بذلك الى حكومة الاقليم .



وقال السورجي في تصريح صحفي :" ان اللجنة انجزت، يوم امس، قانون اللامركزية الخاص بالاستقلال المالي والاداري لمحافظتي السليمانية وحلبجة ".



واضاف :" ان اللجنة سترسل القانون الى حكومة اقليم كردستان خلال الايام القليلة المقبلة ، من اجل المصادقة عليه وارساله الى برلمان الاقليم".



وأوضح السورجي:" ان الحزب الديمقراطي الكردستاني سيضغط باتجاه رفض قانون اللامركزية عبر الاغلبية التي يمتلكها في البرلمان بالتحالف مع نواب الاقليات".



ف.ا

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