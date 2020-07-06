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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 06 تموز 2020 02:35 م

السليمانية وحلبجة على ابواب الاستقلال " ماليا واداريا" عن حكومة الاقليم

غياث السورجي

كشف عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، عن انجاز اللجنة المشكلة بخصوص اللامركزية  اعمالها ، واستعدادها لارسال القانون الخاص بذلك الى حكومة الاقليم .

وقال السورجي في تصريح  صحفي :" ان اللجنة  انجزت، يوم امس، قانون اللامركزية الخاص بالاستقلال المالي والاداري لمحافظتي السليمانية وحلبجة ".

واضاف :" ان اللجنة سترسل القانون الى حكومة اقليم كردستان خلال الايام القليلة المقبلة ،  من اجل المصادقة عليه وارساله الى برلمان الاقليم".

وأوضح السورجي:" ان الحزب الديمقراطي الكردستاني سيضغط باتجاه رفض قانون اللامركزية عبر الاغلبية التي يمتلكها في البرلمان بالتحالف مع نواب الاقليات".

ف.ا
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