السليمانية وحلبجة على ابواب الاستقلال " ماليا واداريا" عن حكومة الاقليم

كشف عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، عن انجاز اللجنة المشكلة بخصوص اللامركزية اعمالها ، واستعدادها لارسال القانون الخاص بذلك الى حكومة الاقليم .
وقال السورجي في تصريح صحفي :" ان اللجنة انجزت، يوم امس، قانون اللامركزية الخاص بالاستقلال المالي والاداري لمحافظتي السليمانية وحلبجة ".
واضاف :" ان اللجنة سترسل القانون الى حكومة اقليم كردستان خلال الايام القليلة المقبلة ، من اجل المصادقة عليه وارساله الى برلمان الاقليم".
وأوضح السورجي:" ان الحزب الديمقراطي الكردستاني سيضغط باتجاه رفض قانون اللامركزية عبر الاغلبية التي يمتلكها في البرلمان بالتحالف مع نواب الاقليات".
ف.ا