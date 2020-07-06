بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 06 تموز 2020
آخر الأخبار
تحالف القوى يطالب الكاظمي بالضرب بيد من حديد جوارديولا: نقدم أفضل أسلوب ومع ذلك نخسر المباريات الميليشيات تسيطر على المنافذ الحدودية.. والكاظمي: سنعمل بقوة لبسط السيطرة على المعابر السليمانية وحلبجة على ابواب الاستقلال " ماليا واداريا" عن حكومة الاقليم خبير قانوني : رئيس الوزراء يمتلك صلاحية ارسال "قوات خاصة" للمنافذ الحدودية لجنة نيابية : لاتوجد سفارة في العالم مسلحة مثل السفارة الامريكية في بغداد نائب كردي : التوغل التركي استهانة بالسيادة العراقية فدعم : الدولة العراقية "مستباحة" ولاهيبة لها ولا قدرة على الادارة تحرير مختطف والقبض على خاطفيه بمنطقة الزعفرانية في بغداد توقيف شخص تجاوز على الملاكات الطبية في مستشفى اليرموك
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 06 تموز 2020 02:34 م

خبير قانوني : رئيس الوزراء يمتلك صلاحية ارسال "قوات خاصة" للمنافذ الحدودية

علي التميمي

 اكد الخبير القانوني علي التميمي صلاحية رئيس الوزراء ارسال قوات خاصة الى جميع المنافذ الحدودية ،ومن ضمنها الموجودة في اقليم كردستان .

وقال التميمي في تصريح  صحفي :"  جاء في المادة ١١٠ من الدستور  العراقي ان من الاختصاصات الحصرية للحكومة المركزية  رسم السياسة الاقتصادية والمالية والجمركية وتنظيم السياسة التجارية عبر الأقاليم والمحافظات ، كما جاء في المادة ١١٤ من الدستور العراقي  ان من الاختصاصات المشتركة بين الحكومة المركزية والاقاليم والمحافظات ان ادارة الجمارك تكون بالتنسيق المشترك " .

واوضح  :" ان التمعن بهذين النصين   يظهر  ان رسم السياسة شي والادارة شيء آخر، ومن ذلك نجد ان الادارة تكون بالتنسيق والتعاون بين الحكومة والاقليم والمحافظات ".

وبين  الخبير القانوني :" ان  قانون هيئة المنافذ الحدودية الرقم ٣٠ لسنة ٢٠١٦ ، اوجد هيئة المنافذ الحدودية ومجلسا لهذه المنافذ من ممثلين عن وزارات مختلفة يتولى الاشراف على المنافذ الحدودية وادارتها "،  لافتا الى انه :" يمكن بموجب المادة ٧٨  الدستورية ، لرئيس مجلس الوزراء  ارسال القوات الخاصة التي تتابع عمل هذه المنافذ ".

ف.ا
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
الكاظمي

تحالف القوى يطالب الكاظمي بالضرب بيد من حديد 06 تموز 2020 03:50 م

غياث السورجي

السليمانية وحلبجة على ابواب الاستقلال " ماليا واداريا" عن حكومة الاقليم 06 تموز 2020 02:35 م

سليم همزة

نائب كردي : التوغل التركي استهانة بالسيادة العراقية 06 تموز 2020 02:30 م

حسن فدعم

فدعم : الدولة العراقية "مستباحة" ولاهيبة لها ولا قدرة على الادارة 06 تموز 2020 02:27 م

وزارة الزراعة

الزراعة تنفي استيراد محاصيل متوفرة محليا من لبنان 06 تموز 2020 02:15 م

النزاهة النيابية

لجنة النزاهة تعلن رفع ملفات فساد 6 وزارات وهيئتين الى الادعاء العام 06 تموز 2020 02:12 م

مجاهد الطائي

محلل: بيادق إيران تطلق الصواريخ في بغداد لتحسين شروط طهران التفاوضية مع واشنطن 06 تموز 2020 02:08 م

عالية

عالية نصيف: اهالي بغداد يرفضون ترشيح شخص متحزب ليس بغدادياً لمنصب امانتها 06 تموز 2020 02:04 م

التعليقات