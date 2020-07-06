خبير قانوني : رئيس الوزراء يمتلك صلاحية ارسال "قوات خاصة" للمنافذ الحدودية



اكد الخبير القانوني علي التميمي صلاحية رئيس الوزراء ارسال قوات خاصة الى جميع المنافذ الحدودية ،ومن ضمنها الموجودة في اقليم كردستان .



وقال التميمي في تصريح صحفي :" جاء في المادة ١١٠ من الدستور العراقي ان من الاختصاصات الحصرية للحكومة المركزية رسم السياسة الاقتصادية والمالية والجمركية وتنظيم السياسة التجارية عبر الأقاليم والمحافظات ، كما جاء في المادة ١١٤ من الدستور العراقي ان من الاختصاصات المشتركة بين الحكومة المركزية والاقاليم والمحافظات ان ادارة الجمارك تكون بالتنسيق المشترك " .



واوضح :" ان التمعن بهذين النصين يظهر ان رسم السياسة شي والادارة شيء آخر، ومن ذلك نجد ان الادارة تكون بالتنسيق والتعاون بين الحكومة والاقليم والمحافظات ".



وبين الخبير القانوني :" ان قانون هيئة المنافذ الحدودية الرقم ٣٠ لسنة ٢٠١٦ ، اوجد هيئة المنافذ الحدودية ومجلسا لهذه المنافذ من ممثلين عن وزارات مختلفة يتولى الاشراف على المنافذ الحدودية وادارتها "، لافتا الى انه :" يمكن بموجب المادة ٧٨ الدستورية ، لرئيس مجلس الوزراء ارسال القوات الخاصة التي تتابع عمل هذه المنافذ ".



ف.ا