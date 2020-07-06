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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 06 تموز 2020 02:32 م

لجنة نيابية : لاتوجد سفارة في العالم مسلحة مثل السفارة الامريكية في بغداد

السفارة الامريكية

اكدت لجنة الامن والدفاع النيابية ، انه :" لاتوجد اية سفارة بالعالم مسلحة بسلاح مشابه لما تمتلكه السفارة الاميركية ببغداد الان".

وقال عضو اللجنة  كاطع الركابي في تصريح  صحفي :" ان  الاستفزازات الاميركية للشعب العراقي لم تكن للمرة الاولى، سواء من خلال القواعد العسكرية ، او الان من خلال  السفارة التي  يفترض ان تكون مكانا دبلوماسيا"، مبينا ان "وضع منظومة دفاع جوي في السفارة الاميركية وداخل منطقة سكنية ومحمية ،هي المنطقة الخضراء ، سابقة خطيرة".

واضاف ان "هذا يعتبر استفزازا خطيرا جدا وتحديا  كبيرا للحكومة العراقية وترويعا للعوائل الموجودة داخل المنطقة ، سيما وان الشقق السكنية الموجودة داخل الخضراء تبعد عن السفارة 50 مترا"، مشيرا الى ان "هذه السفارة قامت  امس الاول ولاكثر من ساعتين باستخدام انظمة الدفاع الجوي، حيث كانت الاصوات مرعبة للاسر والاطفال".

وتابع ان "الحكومة العراقية مطالبة الان بموقف تجاه هذا الاستفزاز الامريكي، وسنبحث ذلك في جلسة البرلمان المقبلة ".

ف.ا
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