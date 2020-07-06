فدعم : الدولة العراقية "مستباحة" ولاهيبة لها ولا قدرة على الادارة



اكد حسن فدعم النائب عن كتلة "الحكمة " النيابية :" ان التحالف الجديد ( عراقيون ) يدعم الدولة ومؤسساتها ولا يدعم الحكومة ".



واوضح فدعم في تصريح صحفي :" ان الحكومة تتغير كل اربع سنوات، وبالتالي لا يدعم تحالف (عراقيون ) الحكومة ، انما الدولة ومؤسساتها التي تحمي المواطن والعملية السياسية والحفاظ عليهما ، وهذا هو الهدف الاساس من عملية تشكيل التحالف الجديد ".



واضاف :" ان الدولة العراقية استبيحت ولم تبق لها هيبة ، او قدرة على ادارة المؤسسات الحكومية ، لذا من الواجب الوطني اعادة بناء الدولة بالاطر السليمة واعادة هيبتها المفقودة وقوتها لتكون قادرة على تقديم الخدمات للمواطنين وتفعيل التنمية الاقتصادية وتوفير الامن ".



واكد :" ان التحالف الجديد سيتبنى اقرار الكثير من القوانين المهمة وايضا التي تتعلق بالنظام السياسي والانتخابات والسيادة الوطنية ووجود القوات الاجنبية على الاراضي العراقية ، خلال الفترة القليلة المقبلة".



ف.ا