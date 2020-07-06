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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 06 تموز 2020 02:27 م

فدعم : الدولة العراقية "مستباحة" ولاهيبة لها ولا قدرة على الادارة

حسن فدعم

اكد حسن فدعم النائب عن كتلة "الحكمة "  النيابية :" ان التحالف الجديد ( عراقيون )  يدعم الدولة ومؤسساتها ولا يدعم الحكومة ".

واوضح  فدعم في تصريح  صحفي  :" ان الحكومة تتغير كل اربع  سنوات، وبالتالي لا يدعم تحالف (عراقيون ) الحكومة ، انما الدولة ومؤسساتها التي تحمي المواطن والعملية السياسية والحفاظ عليهما ، وهذا هو  الهدف الاساس من عملية تشكيل التحالف الجديد ".

واضاف :" ان الدولة العراقية استبيحت ولم  تبق  لها هيبة ، او قدرة على ادارة المؤسسات الحكومية ، لذا من الواجب الوطني اعادة بناء الدولة بالاطر السليمة واعادة هيبتها المفقودة وقوتها لتكون قادرة على تقديم الخدمات للمواطنين وتفعيل التنمية الاقتصادية وتوفير الامن ".

واكد :" ان التحالف الجديد سيتبنى  اقرار الكثير من القوانين المهمة وايضا التي تتعلق بالنظام السياسي والانتخابات والسيادة الوطنية ووجود القوات الاجنبية على الاراضي العراقية ، خلال الفترة القليلة المقبلة".

ف.ا
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