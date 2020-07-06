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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 06 تموز 2020 02:15 م

الزراعة تنفي استيراد محاصيل متوفرة محليا من لبنان

وزارة الزراعة

نفت وزارة الزراعة الاتفاق مع الجانب اللبناني على استيراد محاصيل زراعية متوفرة محلياً.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في تصريح صحفي :" ان الوزارة لديها روزنامة زراعية تمنع استيراد المحاصيل المتوفرة محليا  ، دعماً منها للمنتج المحلي  و لتشجيع الفلاحين والمزارعين على زيادة الانتاج الزراعي وصولا الى الاكتفاء الذاتي التام ، مؤكداً توفر اكثرمن ٢٨مادة زراعية نباتية وحيوانية  من المنتوج المحلي.

وأضاف ان "زيارة وزير الزراعة ضمن الوفد الوزاري إلى لبنان كانت  للتباحث بشأن  آليات التعاون المشترك ببن البلدين في مجال تبادل الخبرات الزراعية و الآلات والمكائن الزراعية التي يحتاجها العراق ،   فضلا عن  التقنيات الحديثة "،  نافيا  "وجود توجه لاستيراد محاصيل زراعية من لبنان متوفرة داخلياً".

وزار وفد وزاري عراقي رفيع المستوى ،ضمَّ وزراء النفط والتجارة والزراعة ، بيروت مؤخرا واجرى محادثات مع رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب .

ف.ا
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