لجنة النزاهة تعلن رفع ملفات فساد 6 وزارات وهيئتين الى الادعاء العام



اعلنت لجنة النزاهة في مجلس النواب، عن رفع ملفات فساد مهمة الى الادعاء العام تخص 6 وزارات وهيئتين.



وقال عضو اللجنة عبد الأمير المياحي، في تصريح صحفي: هناك من يتحدث عن اتهام وزراء ومسؤولين بعمليات فساد، وترفع ملفاتهم الى الادعاء العام أو هيئة النزاهة"، مشيراً إلى "وجود تباطؤ وتلكؤ في تلك المؤسسات".



وأضاف أن "اللجنة رفعت ملفات فساد مهمة تخص وزارات (النفط والكهرباء والصحة والصناعة والتجارة والزراعة وهيئتي الجمارك والمنافذ الحدودية) الى الادعاء العام، إلا أننا لم نرَ أي اجراء اتخذ بهذه الملفات حتى الآن".



وأكد المياحي "أننا بانتظار الحكومة وإجراءاتها بمكافحة الفساد حسب ما قدم في البرنامج الحكومي"، محذراً من "غرق البلد أكثر فأكثر في حال تجاهل وإهمال هذا الملف".



ف.ا