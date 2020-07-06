الساعدي: أسرى حرب الكويت لهم الحق بالحصول على حقوقهم التقاعدية

أكدت النائب السابق، باسمة الساعدي، اليوم الاثنين، أن أسرى حرب الـ 91، مشمولون بالأمر الديواني 107، ولهم الحق بالحصول على حقوقهم التقاعدية.

وقالت الساعدي في بيان، إن "أسرى حرب الـ91، والتي تعرف بحرب "الكويت"، مشمولون بالفقرة 12 من الأمر الديواني 107، مع أقرانهم الجرحى ومعاقين الجيش السابق وغيرهم".

وأوضحت، أنه "حسب المعايير الدولية هم اسرى، ولا يخدمون يوم واحد في الجيش، وبعثة الصليب الاحمر زودتهم بكتب تثبت انهم أسرى، وكانوا في نفس الاقفاص مع اهالي رفحاء ، بيد ان اهالي رفحاء لم يرجعوا للعراق، والاخرين رجعوا، فحصل اهالي رفحاء على الحقوق، ولم يحصل الأسرى عليها".

وتابعت الساعدي، أنها "ذهبت بنفسي لوزير الدفاع نجاح الشمري في زمن حكومة عبد المهدي، وطلب مني استقصاء الموضوع من الناحية القانونية، وأجريت جولة مكوكية في دائرة التقاعد والتقاعد العسكري، وشؤون المحاربين وغيرها من الدوائر، ووجدت ان لديهم حق وخدمة وتقاعد ، حسب قانون التقاعد العسكري".

وتابعت، أنه "تم الاتفاق مع وزارة الصحة، بان تقوم بفحصهم في مراكز منتشرة في جميع البلاد، الا ان حصول التظاهرات، واستقالة حكومة عادل عبد المهدي، وتشكيل حكومة جديدة اضافة الى انتشار جائحة كورونا هي التي عطلت الموضوع".

لكنها أكدت، أن "وزارة الصحة ستتولى فحصهم، وقد شكلت لجان بشأنهم، في بغداد والرصافة، مرجحة استقبالهم في مطار المثنى لسعته وقدرته على استيعاب الجميع".

وأشادت الساعدي، بتعاون "وزير الدفاع جمعة عناد مع هذه القضايا، في حين انها اشارت الى اللجنة المشكلة في وزارة الدفاع غير متعاونة لحد الان، وانها اهتمت بالمصابين بالأمراض السرطانية فقط".

وأبدت الساعدي لحاجتها الى "قرار مشابه لقرار 107، لحسم هذه القضايا المتعلقة بحقوق الكثير من ابناء شعبنا العراقي، مناشدة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإصدار هذا القرار".