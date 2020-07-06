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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 06 تموز 2020 12:23 م

صانع العاب البحرين مع الشرطة الموسم المقبل

سيد ضياء سيد سعيد


اقترب صانع العاب المنتخب البحريني لكرة القدم سيد ضياء سيد سعيد من اللعب في الدوري العراقي الممتاز  اثر توصّله الى اتفاق نهائي مع مجلس ادارة نادي الشرطة الرياضي للدفاع عن الوان الفريق الاول لكرة القدم بالنادي في الاستحقاقات المحلية والقارية التي تنتظره بالموسم 2020-2021 ، بناء على طلب المدرب عبدالغني شهد .

و سيتم توقيع العقد الرسمي بين مجلس ادارة النادي واللاعب ،  خلال الفترة القليلة المقبلة ، ليكون اول محترف خلال فترة الانتقالات الصيفية يدعم صفوف الفريق  بحكم الخبرة التي يمتلكها خلال مشواره الطويل في صفوف المنتخب البحريني الاول.

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