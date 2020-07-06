الفايز : حكومة الاقليم "متزمتة" ومنحت نفسها امتيازات دون موافقة بغداد



اتهم النائب عامر الفايز، حكومة اقليم كردستان بالتزمت في المواقف ضمن المفاوضات بين بغداد واربيل، مبينا :" ان الحكومة الاتحادية لم ترفع سقف مطالبها، بل طالبت بحقوقها المترتبة على حكومة الاقليم ".



وقال الفايز في تصريح صحفي :" ان الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان، ترجع الى تزمت الموقف الكردي"، مبينا :" ان كميات النفط المصدرة من الاقليم تمثّل مشكلة رئيسة بين بغداد واربيل".



واضاف :" ان الساسة الاكراد لا يريدون التجاوب مع بغداد"، مشيرا الى :" ان حكومة الاقليم منحت نفسها امتيازات متعلقة بالنفط دون موافقة بغداد، وهذا غير مقبول، لان النفط ثروة وطنية ".