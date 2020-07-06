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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 06 تموز 2020 12:04 م

نائبة : السفارة الامريكية مستخفة بالحكومة العراقية

ميثاق


وصفت النائبة عن تحالف الفتح ميثاق الحامدي ، قيام السفارة الامريكية بتجربة منظومة الدفاع الجوي ،  بأنه استخفاف بالحكومة.

وقالت الحامدي  في تصريح  صحفي :" ان  السفارة الامريكية في بغداد قامت بتجربة منظومة الدفاع الجوي داخل المنطقة الخضراء دون ابلاغ الحكومة او وزارة الداخلية المعنية بحماية الممثليات الدبلوماسية والسفارات في العراق ، ما يمثل استخفافا بالحكومة وانتهاكا جديدا يضاف للانتهاكات الامريكية السابقة للسيادة العراقية ".

واضافت :" ان  السفارة الامريكية قامت بتجربة منظومة الدفاع بالقرب من قصر الحكومة ، وهذا الامر يعكس  ضعف  حكومة الكاظمي"، مبينة :" ان مجلس النواب سيناقش الاستفزازات الامريكية خلال اقرب جلسة ستعقد له ، فالامر لا يمكن السكوت عنه ".

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