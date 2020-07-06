نائبة : السفارة الامريكية مستخفة بالحكومة العراقية



وصفت النائبة عن تحالف الفتح ميثاق الحامدي ، قيام السفارة الامريكية بتجربة منظومة الدفاع الجوي ، بأنه استخفاف بالحكومة.



وقالت الحامدي في تصريح صحفي :" ان السفارة الامريكية في بغداد قامت بتجربة منظومة الدفاع الجوي داخل المنطقة الخضراء دون ابلاغ الحكومة او وزارة الداخلية المعنية بحماية الممثليات الدبلوماسية والسفارات في العراق ، ما يمثل استخفافا بالحكومة وانتهاكا جديدا يضاف للانتهاكات الامريكية السابقة للسيادة العراقية ".



واضافت :" ان السفارة الامريكية قامت بتجربة منظومة الدفاع بالقرب من قصر الحكومة ، وهذا الامر يعكس ضعف حكومة الكاظمي"، مبينة :" ان مجلس النواب سيناقش الاستفزازات الامريكية خلال اقرب جلسة ستعقد له ، فالامر لا يمكن السكوت عنه ".



