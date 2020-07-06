نائب رئيس البرلمان مصاب ...بـ "حمى مالطا"



كشف مكتب نائب رئيس البرلمان بشير الحداد، عن اصابة الاخير بمرض "حمى مالطا"، مشيرا الى تلقيه اتصالا هاتفياً من رئيس حكومة اقليم كردستان للاطمئنان على صحته.



وقال المكتب في بيان صحفي :" ان نائب رئيس مجلس النواب بشير خليل الحداد تلقى اتصالا هاتفياً من رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني للاطمئنان على صحته بسبب الوعكة الصحية التي رافقته هذه الايام بسبب (حمى مالطا)".



واكد بارزاني، بحسب البيان، استعداد حكومة الاقليم لتقديم كل انواع الدعم والمساعدة الطبية لتجاوز الازمة الصحية، متمنياً له الصحة الدائمة والعودة قريباً لممارسة مهامه واعماله من جديد في هيئة رئاسة مجلس النواب .