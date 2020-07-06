بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 06 تموز 2020
آخر الأخبار
تحالف القوى يطالب الكاظمي بالضرب بيد من حديد جوارديولا: نقدم أفضل أسلوب ومع ذلك نخسر المباريات الميليشيات تسيطر على المنافذ الحدودية.. والكاظمي: سنعمل بقوة لبسط السيطرة على المعابر السليمانية وحلبجة على ابواب الاستقلال " ماليا واداريا" عن حكومة الاقليم خبير قانوني : رئيس الوزراء يمتلك صلاحية ارسال "قوات خاصة" للمنافذ الحدودية لجنة نيابية : لاتوجد سفارة في العالم مسلحة مثل السفارة الامريكية في بغداد نائب كردي : التوغل التركي استهانة بالسيادة العراقية فدعم : الدولة العراقية "مستباحة" ولاهيبة لها ولا قدرة على الادارة تحرير مختطف والقبض على خاطفيه بمنطقة الزعفرانية في بغداد توقيف شخص تجاوز على الملاكات الطبية في مستشفى اليرموك
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 06 تموز 2020 12:01 م

نائب رئيس البرلمان مصاب ...بـ "حمى مالطا"

بشير حداد


كشف مكتب نائب رئيس البرلمان بشير الحداد، عن اصابة  الاخير بمرض "حمى مالطا"، مشيرا الى تلقيه اتصالا هاتفياً من رئيس حكومة اقليم كردستان للاطمئنان على صحته.

وقال  المكتب في بيان صحفي :" ان  نائب رئيس مجلس النواب بشير خليل الحداد تلقى اتصالا هاتفياً من رئيس حكومة  اقليم كردستان مسرور بارزاني للاطمئنان على صحته بسبب الوعكة الصحية التي رافقته هذه الايام بسبب (حمى مالطا)".

واكد بارزاني، بحسب البيان، استعداد حكومة الاقليم لتقديم كل انواع الدعم والمساعدة الطبية لتجاوز الازمة الصحية، متمنياً له الصحة الدائمة والعودة قريباً لممارسة مهامه واعماله من جديد في هيئة رئاسة مجلس النواب .

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
الكاظمي

تحالف القوى يطالب الكاظمي بالضرب بيد من حديد 06 تموز 2020 03:50 م

غياث السورجي

السليمانية وحلبجة على ابواب الاستقلال " ماليا واداريا" عن حكومة الاقليم 06 تموز 2020 02:35 م

علي التميمي

خبير قانوني : رئيس الوزراء يمتلك صلاحية ارسال "قوات خاصة" للمنافذ الحدودية 06 تموز 2020 02:34 م

سليم همزة

نائب كردي : التوغل التركي استهانة بالسيادة العراقية 06 تموز 2020 02:30 م

حسن فدعم

فدعم : الدولة العراقية "مستباحة" ولاهيبة لها ولا قدرة على الادارة 06 تموز 2020 02:27 م

وزارة الزراعة

الزراعة تنفي استيراد محاصيل متوفرة محليا من لبنان 06 تموز 2020 02:15 م

النزاهة النيابية

لجنة النزاهة تعلن رفع ملفات فساد 6 وزارات وهيئتين الى الادعاء العام 06 تموز 2020 02:12 م

مجاهد الطائي

محلل: بيادق إيران تطلق الصواريخ في بغداد لتحسين شروط طهران التفاوضية مع واشنطن 06 تموز 2020 02:08 م

التعليقات