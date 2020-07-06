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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 06 تموز 2020 11:59 ص

العزاوي : الكاظمي ابتعد عن التوازن .. والقوى السنية منزعجة

عبد الخالق العزاوي


اكد النائب عبد الخالق العزاوي، ان القوى السنية منزعجة من قرارات الكاظمي الاخيرة، بشأن المناصب الامنية .

وقال العزاوي في تصريح صحفي :" ان كل القوى السياسية العراقية ، سواء كانت سنية او شيعية او كردية  او من المكونات الاخرى ، ملتزمة بالتوازن ومشاركة كل الاطياف في القرار الامني اوالخدمي ، باعتباره خطوة  نحو اعطاء رسالة طمأنة لكل المكونات دون استثناء ".

واضاف :" ان  قرارات الكاظمي بالتعيين في جهاز الامني الوطني ازعجت القوى السنية لان التوازن فيه كان  مفقودا ،  وهذا امر يجب الانتباه له".

واكد :" ان القوى السنية جزء من المشهد السياسي العراقي ، ويجب ان تكون مشاركة فيه ، خاصة الاطار الامني "، مشددا على ضرورة ان تكون لبقية الاطياف مشاركة في القرار الامني وان لانتفاجأ  بالقرارات من خلال وسائل الاعلام دون اي مشاركة او تواصل.

وكان الكاظمي  اعلن عن تعيين قاسم الاعرجى وعبد الغني الاسدي مستشارا  ورئيسا للامن الوطني بعد اعفاء فالح  الفياض من مستشارية الامن .

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