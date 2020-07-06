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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 06 تموز 2020 11:57 ص

دعوة نيابية الى " ثورة كبرى " لتأمين المتطلبات التشغيلية والاستثمارية

عبد الهادي السعداوي


دعت اللجنة المالية في مجلس النواب، الدولة  الى " ثورة كبيرة "  لتأمين متطلباتها التشغيلية والاستثمارية.

وقال عضو اللجنة عبد الهادي السعداوي في تصريح صحفي :"  ان قيام الدولة بثورة كبيرة لاحكام السيطرة على مواردها المالية غير النفطية ، كفيل بأن يوفر خزينا نقديا كافيا للنفقات التشغيلية والاستثمارية، ويمكن الاستفادة منه في المشاريع المعطلة والازمة الصحية" .

واضاف :" ان الايرادات  النفطية ، بحسب الاسعار السائدة ، توفر للعراق ما لا يتجاوز 2.5 تريليون دينار، في حين تتطلب الرواتب 5 تريليونات دينار، وهذا يعني اننا امام عجز يصل الى 50% ".

وتابع عضو المالية النيابية :" ان اللجنة ستتولى متابعة انفاق القروض بشكل دقيق وضمان عدم هدرها ، مع ضرورة ان تتخذ الحكومة خطوات مدروسة للخروج من الازمة الحالية باقل الخسائر ".

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