دعوة نيابية الى " ثورة كبرى " لتأمين المتطلبات التشغيلية والاستثمارية



دعت اللجنة المالية في مجلس النواب، الدولة الى " ثورة كبيرة " لتأمين متطلباتها التشغيلية والاستثمارية.



وقال عضو اللجنة عبد الهادي السعداوي في تصريح صحفي :" ان قيام الدولة بثورة كبيرة لاحكام السيطرة على مواردها المالية غير النفطية ، كفيل بأن يوفر خزينا نقديا كافيا للنفقات التشغيلية والاستثمارية، ويمكن الاستفادة منه في المشاريع المعطلة والازمة الصحية" .



واضاف :" ان الايرادات النفطية ، بحسب الاسعار السائدة ، توفر للعراق ما لا يتجاوز 2.5 تريليون دينار، في حين تتطلب الرواتب 5 تريليونات دينار، وهذا يعني اننا امام عجز يصل الى 50% ".



وتابع عضو المالية النيابية :" ان اللجنة ستتولى متابعة انفاق القروض بشكل دقيق وضمان عدم هدرها ، مع ضرورة ان تتخذ الحكومة خطوات مدروسة للخروج من الازمة الحالية باقل الخسائر ".