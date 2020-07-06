نائب سابق : حكومة الكاظمي "واقع افتراضي" !



رأى النائب السابق ماجد شنكالي، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لن يحقق اي هدف وعد به ، واصفا حكومته بـ “"حكومة السوشل ميديا".



وقال شنكالي في تصريح صحفي :" بعد مرور ما يقارب الشهرين على حكومة مصطفى الكاظمي ، لم نلمس اي اجراءات او قرارات من شأنها تنفيذ البرنامج الحكومي الذي وعد به واعلنه ببداية تكليفه، منها اجراء الانتخابات وتجاوز كورونا والازمة الاقتصادية ".



واضاف:" ان ما شاهدنا في هذه الحكومة انها "واقع افتراضي" وسوشل ميديا ، اكثر مما هي حكومة اتخاذ قرارات واجراءات "، مشيرا الى :" ان الحكومة تعاني من تخبط واضح ، سيما عندما ارسلت وفدا حكوميا الى لبنان المنهار ماليا اصلا ".



وتابع شنكالي :" ان الحكومة الحالية ، اذا استمرت بالتوجه والتركيز الاعلامي ، فانها لن تستطيع تحقيق اي هدف ".