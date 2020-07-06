برشلونة يتجاوز آثار أسبوع صعب بانتصار ساحق على فياريال

تجاوز برشلونة آثار أسبوع صعب بانتصار ساحق 4-1 على مستضيفه فياريال ليبقى في سباق لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، وقدم واحدا من أفضل عروضه تحت قيادة المدرب كيكي سيتين.



وتعادل برشلونة في آخر مباراتين بالدوري ليهدي الصدارة إلى غريمه التقليدي ريال مدريد لكن الفوز في مباراة الأحد رفع رصيده إلى 73 نقطة من 34 مباراة بفارق أربع نقاط خلف فريق المدرب زيدن الدين زيدان الذي هزم أتليتيك بيلباو 1-صفر.



ووضع هدف عكسي سجله باو توريس برشلونة في المقدمة في الدقيقة الثالثة، وعادل جيرار مورينو النتيجة لصالح فياريال من متابعة في الدقيقة 14 قبل أن يستعيد الفريق الزائر تفوقه بهدف رائع سجله لويس سواريز بعد ست دقائق أخرى.



وعزز أنطوان جريزمان تقدم برشلونة قبل نهاية الشوط الأول مباشرة، بعد استبعاده من التشكيلة الأساسية في آخر مباراتين، وأضاف أنسو فاتي البالغ من العمر 17 عاما هدفا رابعا في الشوط الثاني بتسديدة منخفضة.



وتراجعت ثقة برشلونة بعد التعادل مع سيلتا فيجو وأتليتيكو مدريد وزاد الشعور بعدم الاستقرار في النادي بعدما ذكرت تقارير أن القائد ليونيل ميسي غير سعيد بالموقف الحالي ولا يريد تمديد تعاقده.

ودخل جريزمان التشكيلة الأساسية أمام فياريال، الذي كان قد فاز خمس مرات في آخر ست مباريات وبدا نشيطا من البداية، وساعد اللاعب الفرنسي في تسجيل الهدف الأول العكسي وبذل مجهودا كبيرا في وسط الملعب وتعاون بشكل مميز مع ميسي وسواريز.

وتوج جريزمان جهوده بتسجيل هدف رائع حيث تلقى تمريرة بكعب القدم من ميسي ثم سدد كرة ساقطة بهدوء لتلمس العارضة وتدخل المرمى.

وقدم ميسي عرضا رائعا أيضا لكنه أخفق في التسجيل رغم أن الحكم ألغى هدفا للهداف الأرجنتيني بسبب التسلل كما أطلق تسديدة في العارضة من ركلة حرة.

وبعد إلغاء هدف ميسي بدا أن بيكي يسخر من القرار، بعدما استفاد ريال مدريد من قرارات عقب اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد، لكن مدافع برشلونة أكد أنه لم يكن يقصد شيئا محددا وأنه فعل هذا الأمر بسبب اندفاع الأدرينالين.