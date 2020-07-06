استقالة المتحدث باسم المكتب الإعلامي للكاظمي بعد يومين من تكليفه

أعلن أستاذ العلوم السياسية بجامعة النهرين ياسين البكري، اليوم الاثنين، عن تقديم استقالته من منصب المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء عقب يومين فقط من تكليف البكري في تلك المهمة.

وقال البكري في تغريدة على حسابه عبر موقع "تويتر"، " السيدات والسادة الكرام.. تحية طيبة..

أعلن استقالتي من منصب المتحدث الرسمي للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، وذلك لظروفي الخاصة.

أمنا وسلاماً ومحبة للعراق والعراقيين.

مع أسمى احترامي".

وكشف مصدر حكومي، السبت الماضي، عن تسمية ياسين البكري متحدثا رسمياً باسم المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء.