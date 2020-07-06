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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 06 تموز 2020 10:38 ص

علماء يحذرون: فايروس كورونا قادر على الانتقال عبر الهواء

كورونا
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن مئات العلماء يؤكدون أنهم خلصوا إلى أدلة تفيد بأن فيروس كورونا قادر على الانتقال عبر الهواء، ودعوا منظمة الصحة العالمية إلى مراجعة إرشاداتها.

وذكرت الصحيفة، أن 239 عالما من 32 دولة قدموا في خطاب مفتوح للمنظمة، يعتزمون نشره في دورية علمية الأسبوع المقبل، أدلة تظهر أن الفيروس يمكنه الانتقال إلى الإنسان عبر الجسيمات الدقيقة الموجودة في الهواء.

وقال العلماء، إن الهواء يحمل الفيروس وينقل العدوى للإنسان عند استنشاقه سواء حملته قطرات رذاذ كبيرة تنتقل بسرعة في الهواء بعد العطس، أو قطرات أصغر في المناطق المغلقة، فيما المنظمة قالت إن الدلائل على أنه يمكن للفيروس أن ينتقل عبر الهواء ليست مقنعة.

ونقلت "نيويورك تايمز" عن بينيديتا ألجرانزي الرئيسة التقنية للوقاية من العدوى في المنظمة قولها: "في الشهرين الماضيين على وجه الخصوص أكدنا مرارا أننا نعتبر انتقال العدوى عبر الهواء أمرا ممكنا لكن ذلك غير مدعوم بالتأكيد بأدلة ملموسة أو حتى واضحة".


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