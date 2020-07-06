الخارجية: وصول مساعدات طبية مصرية إلى العراق خلال الأيام المقبلة

أعلنت وزارة الخارجية، عن وصول مساعدات طبية مصرية إلى العراق خلال الأيام المقبلة.



وذكر بيان عن الوزارة، أن "سفير العراق في القاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد الدليمي، التقى وزيرة الصحة والسكان المصرية هالة زايد، وبحث معها سبل التعاون الثنائي بين البلدين في مواجهة وباء كورونا".



وأضاف البيان، أن الدليمي أشاد بمبادرة الحكومة المصرية، بإرسال مساعدات طبية عاجلة إلى العراق في الأيام الثلاثة المقبلة، وتخفيض أجور العلاج للعراقيين المقيمين في مصر المصابين بفيروس كورونا المستجد، أسوة بالمواطن المصريين.



وأشار إلى أهمية، الإسراع بانعقاد اجتماع اللجنة العراقية المصرية العليا المشتركة لتفعيل ملفات التعاون الثنائي في سائر المجالات.



