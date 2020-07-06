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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 06 تموز 2020 10:16 ص

نائبة تدعو الحكومة الى التكيف المالي في ضوء تقلبات اسعار النفط

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نائبة تدعو الحكومة الى التكيف المالي في ضوء تقلبات اسعار النفط



دعت عضو لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي النائب عن كتلة سائرون  انعام الخزاعي الى " التكيف المالي" في ضوء "تقلبات اسعار النفط " و" استمرار جائحة كورونا ".

وأكدت  الخزاعي في بيان : انّه بالرغم من انّ : قانون الادارة المالية رقم (6) لسنة 2019 في المادة (13) /ثالثا في حال عدم اقرار مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة مالية معينة، تُعد البيانات المالية النهائية للسنة السابقة اساسا للبيانات المالية لهذه السنة وتقدم الى مجلس النواب لغرض اقرارها ولكن بطبيعة الحال هذا لا يلائم الواقع المالي والاقتصادي الذي يعيشه العراق حاليا بسبب جائحة كورونا وانهيار اسعار النفط".

وحذرت الخزاعي، من اعتماد صرف (1/12) من موازنة 2019 نظرا( لعدم كفاية الايرادات النفطية اللازمة لتمويل النفقات العامة. وقد اصدرت وزارة المالية مؤخرا تقريرا بمعدل النفقات والايرادات العامة لغاية شهر نيسان 2020. ويفصح التقرير ان اجمالي المصروفات كان (22.564) ترليون دينار خلال الشهور الاربع الاولى من العام مما يعني ان المعدل الشهري للإنفاق يقارب (5.5) ترليون دينار، في حين حقق العراق  اجمالي ايرادات بمقدار (22.571) ترليون دينار.)

 وقالت انه  وفي ضوء الايرادات النفطية المتحققة في شهر حزيران الماضي (قرابة 3.5) ترليون دينار، يتوقع ان يتراوح العجز المالي قرابة (2) ترليون دينار فقط، مما يعني ان حاجة العراق من الاقتراض الداخلي لن تتجاوز (12) ترليون دينار خلال الشهور المتبقية من العام 2020 بدلا من (15) ترليون دينار المقترحة من قبل الحكومة كاقتراض داخلي لتمويل العجز".

و دعت الخزاعي الى، التزام الحكومة باعتماد " الموازنة الشهرية" لأجل "التكيف المالي" مع تقلبات اسعار النفط من جهة وعدم اثقال كاهل الاقتصاد والمواطن بديون داخلية وخارجية غير لازمة من جهة اخرى.
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