نائب عن ديالى يدعو وزير الكهرباء لوضع حد لمهزلة انخفاض الفولتية



ابدى رئيس تحالف سائرون في محافظة ديالى النائب برهان المعموري، استغرابه من صرف مليارات الدنانير على طاقة تضر المواطن بدلاً من أن تنفعه.



وقال المعموري في بيان "وردتنا مناشدات كثيرة من قبل أهالي عدد من مناطق محافظة ديالى يشكون انخفاض وتذبذب فولتية التيار الكهربائي"، لافتاً إلى ان "هذا الأمر تسبب بخسائر مادية جسيمة في ممتلكات المواطنين المنزلية".



وأضاف "يصل انخفاض الفولتية إلى نحو 100 فولت أو أقل في بعض الأحيان وهو ما يضر بالمواطن ولا ينفعه"، لافتاً إلى "المعاناة الكبيرة التي يتعرض لها أهالي ديالى خصوصاً ونحن نعيش أيام فصل الصيف المرتفعة الحرارة".



وتابع ان "عددا من المسؤولين في وزارة الكهرباء أرجعوا السبب في تردي التيار الكهربائي إلى مصدر الطاقة (الخط الإيراني)"، داعياً وزير الكهرباء إلى "وضع حلول عاجلة وجدية لإنهاء هذه المشكلة".



ووصف المعموري استمرار انخفاض وتذبذب التيار الكهربائي في محافظة ديالى بـ "المهزلة"، مستغرباً من "صرف مليارات الدنانير على استيراد الكهرباء من خارج البلد في وقت لا يستفيد منها المواطن".