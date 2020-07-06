مدير الصحة العامة : توصياتنا مستمرة بفرض الحظر الشامل



أكد مدير الصحة العامة رياض عبد الأمير، ، أن توجّه الصحة العامة بفرض الحظر الشامل لمدة أسبوعين لمواجهة كورونا مستمر حتى الآن، عادّا ارتفاع معدل الشفاء بكورونا، برهاناً على وجود رعاية جيدة في المستشفيات للمرضى.



وقال عبد الأمير في تصريح صحفي ، إن "ارتفاع معدل الشفاء يدل على أن الكثير من الحالات قد تم علاجها استجابة للعلاجات الموجودة في المستشفيات"، لافتا إلى أن "هناك الكثير من الحالات خفيفة وشفاؤها سريع لذلك فإن هذه الأعداد تتناسب مع اقتراب تسجيل ألفي حالة في اليوم الواحد".



وأضاف أن "أغلبية الذين أدخلوا إلى المستشفيات، خلال الأسابيع التي بدأنا نسجل فيها ألفين وأكثر، الآن تماثلوا للشفاء، وهذه النسبة جيدة وعلامة جيدة تبرهن على وجود رعاية جيدة في المستشفيات للمرضى".



وتابع أن "ارتفاع معدل الشفاء ليس له علاقة بالحظر كون الحظر يكون على نسبة الإصابة وليس على الشفاء حيث إن الإصابات لازالت مرتفعة"، موضحا أن "الصحة العامة ستجتمع اليوم حيث لا زالت توصياتنا السابقة كصحة عامة تتجه باتجاه الحظر التام حتى لو لأسبوعين".



وأشار إلى أن "اجتماع اليوم سيتم من خلاله مناقشة الخيارات، وفي حال وجود خيار غير الحظر التام سيرفع للجنة العليا للصحة والسلامة".