المالية البرلمانية توضح بشأن تأخر رواتب بعض الوزارات





رجحت اللجنة المالية النيابية، ، أن يكون التأخر الحاصل في توزيع رواتب بعض الوزارات بسبب التدقيق الحاصل في مزدوجي الرواتب.





وقــــال عضــــو اللجنــــة المالية في مجلس النواب جمــــال كوجــــر ، إن "مجلس النواب اعطــــى الحكومــــة صلاحيــــة الاقتــــراض الفــــوري وفــــق قانون الاقتراض الذي صوت عليه والذي يحتــــوي علــــى مــــادة تنــــص بان القانون يكون نافذا بعد التصويت عليــــه مباشــــرة"، مشــــيرا الى أن "تلك القــــروض داخليــــة وبالتالي فان التأخيــــر الحاصل في توزيع الرواتب غير مبرر.



وأضــــاف أن "ترتيبــــات توزيــــع الرواتب تحتاج الى اسبوع لتكتمل لكــــن في حال كان لــــدى الحكومة اصلاحات عليهــــا ان تعلنها وان تكون بموافقة البرلمان.

ورجــــح كوجــــر أن "يكون ســــبب التاخيــــر هــــو مزدوجــــو الرواتب الذين تســــعى الحكومة لتدقيقهم وايقاف رواتبهم"، داعيا الحكومة الى "توضيح اســــباب التأخير لا ســــيما ان الموظف لديــــه التزامات كثيرة.