بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 06 تموز 2020
آخر الأخبار
تحالف القوى يطالب الكاظمي بالضرب بيد من حديد جوارديولا: نقدم أفضل أسلوب ومع ذلك نخسر المباريات الميليشيات تسيطر على المنافذ الحدودية.. والكاظمي: سنعمل بقوة لبسط السيطرة على المعابر السليمانية وحلبجة على ابواب الاستقلال " ماليا واداريا" عن حكومة الاقليم خبير قانوني : رئيس الوزراء يمتلك صلاحية ارسال "قوات خاصة" للمنافذ الحدودية لجنة نيابية : لاتوجد سفارة في العالم مسلحة مثل السفارة الامريكية في بغداد نائب كردي : التوغل التركي استهانة بالسيادة العراقية فدعم : الدولة العراقية "مستباحة" ولاهيبة لها ولا قدرة على الادارة تحرير مختطف والقبض على خاطفيه بمنطقة الزعفرانية في بغداد توقيف شخص تجاوز على الملاكات الطبية في مستشفى اليرموك
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 06 تموز 2020 10:13 ص

المالية البرلمانية توضح بشأن تأخر رواتب بعض الوزارات

المالية النيابية
المالية البرلمانية توضح بشأن تأخر رواتب بعض الوزارات



رجحت اللجنة المالية النيابية، ، أن يكون التأخر الحاصل في توزيع رواتب بعض الوزارات بسبب التدقيق الحاصل في مزدوجي الرواتب.   


وقــــال عضــــو اللجنــــة المالية في مجلس النواب جمــــال كوجــــر ، إن "مجلس النواب اعطــــى الحكومــــة صلاحيــــة الاقتــــراض الفــــوري وفــــق قانون الاقتراض الذي صوت عليه والذي يحتــــوي علــــى مــــادة تنــــص بان القانون يكون نافذا بعد التصويت عليــــه مباشــــرة"، مشــــيرا الى أن "تلك القــــروض داخليــــة وبالتالي فان التأخيــــر الحاصل في توزيع الرواتب غير مبرر.  


وأضــــاف أن "ترتيبــــات توزيــــع الرواتب تحتاج الى اسبوع لتكتمل لكــــن في حال كان لــــدى الحكومة اصلاحات عليهــــا ان تعلنها وان تكون بموافقة البرلمان.  
ورجــــح كوجــــر أن "يكون ســــبب التاخيــــر هــــو مزدوجــــو الرواتب الذين تســــعى الحكومة لتدقيقهم وايقاف رواتبهم"، داعيا الحكومة الى "توضيح اســــباب التأخير لا ســــيما ان الموظف لديــــه التزامات كثيرة.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
الكاظمي

تحالف القوى يطالب الكاظمي بالضرب بيد من حديد 06 تموز 2020 03:50 م

غياث السورجي

السليمانية وحلبجة على ابواب الاستقلال " ماليا واداريا" عن حكومة الاقليم 06 تموز 2020 02:35 م

علي التميمي

خبير قانوني : رئيس الوزراء يمتلك صلاحية ارسال "قوات خاصة" للمنافذ الحدودية 06 تموز 2020 02:34 م

سليم همزة

نائب كردي : التوغل التركي استهانة بالسيادة العراقية 06 تموز 2020 02:30 م

حسن فدعم

فدعم : الدولة العراقية "مستباحة" ولاهيبة لها ولا قدرة على الادارة 06 تموز 2020 02:27 م

وزارة الزراعة

الزراعة تنفي استيراد محاصيل متوفرة محليا من لبنان 06 تموز 2020 02:15 م

النزاهة النيابية

لجنة النزاهة تعلن رفع ملفات فساد 6 وزارات وهيئتين الى الادعاء العام 06 تموز 2020 02:12 م

مجاهد الطائي

محلل: بيادق إيران تطلق الصواريخ في بغداد لتحسين شروط طهران التفاوضية مع واشنطن 06 تموز 2020 02:08 م

التعليقات