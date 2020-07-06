نائب سابق: اختيار الكفاءات قبل الولاءات السبيل الكفيل لحكومة إنجاز حقيقية







اكد النائب السابق كامل الدليمي، ان اختيار الكفاءات هو السبيل الكفيل لحكومة إنجاز حقيقية.



وقال الدليمي في تغريدة على "تويتر" إن "اختيار الكفاءات قبل الولاءات السبيل الكفيل لحكومة إنجاز حقيقية.

وأوضح ان "الشعب يتطلع للإنجاز.