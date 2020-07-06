نائب سابق: اختيار الكفاءات قبل الولاءات السبيل الكفيل لحكومة إنجاز حقيقية

اكد النائب السابق كامل الدليمي، ان اختيار الكفاءات هو السبيل الكفيل لحكومة إنجاز حقيقية. وقال الدليمي في تغريدة على "تويتر" إن "اختيار الكفاءات قبل الولاءات السبيل الكفيل لحكومة إنجاز حقيقية. وأوضح ان "الشعب يتطلع للإنجاز. Copy أخبار متعلقة نائب سابق يدعو برلمانيي البصرة الى ترك اختيار وزير النفط للكاظمي نواب البصرة يخشون "سرقة" وزارة النفط ! نائب سابق يطالب الكتل السياسية جميعا بمنح الكاظمي الحرية الكاملة قولا وفعلا في اختيار كابينته الوزاري نائب سابق : اللجنة السباعية متلكئة في اختيار مرشح لرئاسة الوزراء بيع المناصب .. البينة على الصيادي واليمين على علاوي ! مستشفى الكفيل يقدم خدماته لـ1600 مصاباً بالتظاهرات في كربلاء