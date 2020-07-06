واشنطن: الهجمات الصاروخية تشكل خطراً على سكان المناطق المجاورة للسفارة في بغداد











أكدت وزارة الخارجية الأميركية، أن الوزارة على علم بالتقارير التي تحدثت عن سقوط صواريخ على المنطقة الدولية في بغداد.



وقال متحدث عن الوزارة في تصريح صحفي إن أجهزة الأمن العراقية تقود التحقيق في هذا الأمر.

وأضاف أن "تهديد الهجمات الصاروخية خطير ليس لنا وحدنا بل للحكومة العراقية والبعثات الدبلوماسية المجاورة وسكان المنطقة الدولية السابقة والمناطق المحيطة.



وذكّر المتحدث باسم الخارجية الأميركية بالتصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية مايكل بومبيو الأربعاء الماضي والتي أثني فيها على الحكومة العراقية لإخضاعها جميع الجماعات المسلحة لسيطرتها، بما في ذلك تلك التي تطلق الصواريخ على مرافق الحكومة العراقية.