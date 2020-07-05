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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 05 تموز 2020 04:34 م

التحقيق مع البشير بشأن حساب سري للرئاسة في عهده

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نقلت السلطات السودانية، الأحد، الرئيس المعزول عمر البشير إلى النيابة، للتحقيق معه حول بلاغ يتعلق بحساب سري لرئاسة الجمهورية في عهده، وفق مصادر. 

وتم تحويل البشير من محبسه في سجن كوبر، إلى نيابة لجنة إزالة التمكين في وسط الخرطوم وسط إجراءات أمنية مشددة، وإغلاق كافة الطرق المجاورة. 
وبحسب مصادر "العين الاخبارية" فإن البشير يخضع للتحقيق حول حساب سري لرئاسة الجمهورية أودع فيه 20 مليون دولار شهريا لتصرف كنثريات لرئيس البلاد. 
وهذا الحساب كشفته لجنة إزالة التمكين ومكافحة الفساد السودانية مؤخرا، وهي لجنة مختص باسترداد الأموال من رموز نظام الإخوان البائد، ولديها نيابة خاصة. 
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