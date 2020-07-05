خبير قانوني : حرق الاطفال وتقطيع الجثث .. جرائم "طارئة" على المجتمع العراقي



اكد الخبير القانوني علي التميمي :" ان الجرائم البشعة التي ظهرت بمجتمعنا من حرق الاطفال وتقطيع الجثث ، هي جرائم طارئة على البلاد تحتاج لوقفة وحلول سريعة".



وقال التميمي في تصريح صحفي :" ان جرائم الحرق واغتصاب الصغار وتقطيع الجثث واستخدام اساليب وحشية في ارتكاب الجريمة ، ناتجة عن وجود نزعة الجريمة الكبيرة والعالية لدى الجناة ".



واضاف :" ان الجانب النفسي يطغى على هذه الجرائم كالشيزوفرينيا اي انفصام الشخصية ، والبارانويا اي الخوف من المجتمع ، وغيرها من الاسباب كما يقول علم النفس الجنائي ، وهذا يحتاج الى دراسات لهذه الظواهر من المختصين ومن ثم نشر الوعي عن طريق الاعلام ورجال الدين والمدارس".



وتابع التميمي :" ان قانون العقوبات العراقي تشدد في مثل هذه الجرائم ، مثلا ..القتل بالحرق عقوبته الاعدام وفق المادة ٤٠٦ /١/أ، وحتى اغتصاب الصغيرات عقوبته الاعدام وفق المادة ٣٩٣ /٢ من قانون العقوبات العراقي ".



واوضح:" ان اسباب مثل هذه الجرائم متعددة ، منها تعاطي المخدرات والبطالة والسلاح المنفلت وضعف الوازع الديني ، واثر المسلسلات المدبلجة وغيرها "، مؤكدا :" ان مثل هذه الجرائم طارئة على العراق وتحتاج الى وقفة وحلول سريعة ".

Copy أخبار متعلقة الاعدام لمدان بقتل شقيقتيه واثنين من اطفالهما حرقا في القادسية