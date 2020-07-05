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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأحد، 05 تموز 2020 04:34 م

خبير قانوني : حرق الاطفال وتقطيع الجثث .. جرائم "طارئة" على المجتمع العراقي

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خبير قانوني : حرق الاطفال وتقطيع الجثث .. جرائم "طارئة" على المجتمع العراقي

اكد الخبير القانوني علي التميمي :" ان الجرائم البشعة التي ظهرت بمجتمعنا من حرق الاطفال وتقطيع الجثث ، هي جرائم طارئة على البلاد تحتاج لوقفة وحلول سريعة".

وقال  التميمي في تصريح صحفي :" ان  جرائم الحرق واغتصاب الصغار وتقطيع الجثث واستخدام اساليب وحشية في ارتكاب الجريمة ، ناتجة عن وجود نزعة الجريمة الكبيرة والعالية لدى الجناة ".

واضاف :" ان  الجانب النفسي يطغى على هذه الجرائم كالشيزوفرينيا اي انفصام الشخصية ، والبارانويا اي الخوف من المجتمع ، وغيرها من الاسباب كما يقول علم النفس الجنائي ، وهذا يحتاج الى دراسات لهذه الظواهر من المختصين ومن ثم نشر الوعي عن طريق الاعلام ورجال الدين والمدارس".

وتابع التميمي :" ان  قانون العقوبات العراقي تشدد في مثل هذه الجرائم ، مثلا ..القتل بالحرق عقوبته الاعدام وفق المادة ٤٠٦ /١/أ، وحتى اغتصاب الصغيرات عقوبته الاعدام وفق المادة ٣٩٣ /٢ من قانون العقوبات العراقي ".

واوضح:" ان  اسباب مثل هذه الجرائم متعددة ، منها  تعاطي المخدرات والبطالة والسلاح المنفلت وضعف الوازع الديني ، واثر المسلسلات المدبلجة وغيرها "، مؤكدا  :" ان مثل هذه الجرائم طارئة على العراق وتحتاج الى وقفة وحلول سريعة ".
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