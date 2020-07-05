تصريح دفن رجاء الجداوي يكشف عمرها الحقيقي

كشف تصريح دفن الفنانة المصرية الراحلة رجاء الجداوي أنها توفيت عن عمر ناهز 86 عاما، وليس 82 كما كان متداولا.وبحسب صفحة الفنانة على موقع جوجل فإنها ولدت في 6 سبتمبر/ أيلول 1938 وناهز عمرها 82 عاما، إلا أن تصريح الدفن كشف عن عمرها الحقيقي من واقع السجلات الرسمية.وجاء بالترخيص أنه سيتم دفن الفنانة الراحلة رجاء الجداي في مقابر منطقة السيدة عائشة بمحافظة القاهرة.وكان مصدر طبي مسؤول بمستشفى أبوخليفة للعزل الصحي بمحافظة الإسماعيلية المصرية كشف أن الفنانة رجاء الجداوي توفيت بعد إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية أثناء خضوعها للعلاج على جهاز تنفس صناعي بالعناية المركزة بمستشفى العزل بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد ودخولها إلى مستشفى العزل، ومنه إلى العناية المركزة بسبب تدهور حالتها الصحية مؤخرا.وأشار المصدر، في تصريحات صحفية، إلى أنه مع الساعات الأخيرة من ليلة السبت بدأت تظهر حالات تدهور واضحة على رجاء الجداوي، من حيث بعض التغيرات في الوظائف الحيوية بالجسم، وهي تخضع لجهاز التنفس الصناعي منذ أيام بعد إصابتها بفشل في التنفس بعد أن تمكن الفيروس من الرئة، بسبب ضعف المناعة وتقدم العمر.يذكر أن الفنانة رجاء الجداوي شعرت بأعراض كورونا عقب انتهاء تصوير مسلسل "لعبة النسيان" الذي أذيع في رمضان 2020، وبعد إجراء الفحوص والتحاليل تبين إيجابية العينة وثبوت إصابتها بالفيروس.وفي 24 مايو/أيار الماضي، نقلت الجداوي إلى مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية المصرية، وتم حقنها بجرعتين من بلازما المتعافين من كورونا.