المالية النيابية تتهم الكاظمي باجراء تعيينات غير قانونية



اتهم مقرر اللجنة المالية النيابية احمد الصفار، الاحد، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي باجراء تعيينات غير صحيحة ومخالفة لقوانين الموازنة.

وقال الصفار إن “التعيينات التي استحدثها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مؤخرا غير صحيحة “، مضيفا أن “اي تعيين يحتاج إلى شرطين الأول أن يكون من الجهة المختصة ويكون لها صلاحية التعيين بعقد او اجر يومي، وثانيا ان تمتلك الجهة درجة وملاك في الموازنة”.

وأشار الى أن “موازنة ٢٠٢٠ لم تقر لغاية الان وبذلك لايحق لأي جهة إجراء تعيين دون وجود درجات وظيفية “.

وأجرى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في وقت سلسلة تعيينات في مكتبه منها تعيين أحمد ملا طلال ناطقا باسم مجلس الوزراء.