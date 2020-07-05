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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 05 تموز 2020 04:17 م

نائب: أغلب القوى السياسية تنصلت عن وعودها بشأن الانتخابات المبكرة

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اكد النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي، الاحد، ان القوى السياسية العراقية لاترغب باقامة الانتخابات النيابية المبكرة، مبينا ان تعطيل عمل المفوضية وقانون الانتخابات اساس في تسويف الملف.
وقال الزيادي في تصريح  ، له إن “القوى السياسية جميعها تنصلت عن اجراء الانتخابات المبكرة لاسباب معلومة”.
واضاف ان “قانون الانتخابات وتعطيل عمل مفوضية الانتخابات وعدم الاتفاق على تحديد الوحدات الادارية التي سجري فيها الانتخابات وتوزيع المقاعد جميعها مؤشرات على عدم الجدية في اجراء الانتخابات”.
وأشار الزيادي إلى أن “الشارع العراقي لن يتحمل المزيد وخرج بتظاهرات غير مسبوقة قبل عدة اشهر من اجل التغير وان جميع القوى السياسية مجبرة لتبية المطالب الشعبية”.
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أخر تعديل: الأحد، 05 تموز 2020 04:36 م
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