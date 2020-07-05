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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 05 تموز 2020 03:37 م

السليمانية بلا ماء للشرب لمدة أسبوع بسبب أنبوب مكسور

مياه الشرب
تعرض الانبوب المغذي لمیاە مدينة السلیمانیة يوم الاحد الی کسر مفاجئ مما تسبب  بقطع ماء الشرب‌ في المدينة.
واوضح المتحدث باسم دائرة الماء والمجاري في السليمانية امانج جلال فې تصریح  له ان الأنبوب الذي یمد میاه الشرب للسلیمانیة قد انکسر قبل قلیل ولانعرف السبب وراء ذلك.
واضاف ان الفرق المختصة تعمل علی تصلحیە لکن المیاە قد دخلت في غرف الانابیب وهذا مما يشكل صعوبة اصلاحه بسرعة، مشيرا الى الحاجة لاسبوع كامل لتصليحه.
وتابع جلال ان الانبوب المغذي يقع في محطة سرجنار للمیاە، داعيا اهالي المدینة الى الحفاظ علی کمیة المیاە المتوفرة لديهم لحين اصلاح الانبوب.
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