النزاهة تضبط 17 حاوية تُرِكَت سبع سنواتٍ دون عائداتٍ بميناء أم قصر

أعلنت دائرة التحقيقات في الهيئة عن ضبطها (17) حاوية حديديَّة في ميناء أم قصر الجنوبي، تحتوي على معداتٍ لإنشاء معمل أسفلت تمَّ استيراده لمصلحة محافظة البصرة منذ عام 2013

واشارت الدائرة وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ الى تمكن "ملاكات مديريَّة الهيئة في المحافظة من ضبط (17) حاوية حديديَّة حجم (40) قدماً عُثِرَ بداخلها على معداتٍ لإنشاء معمل أسفلت تمَّ استيرادها لمصلحة محافظة البصرة منذ عم 2013

ولفتت إلى أن "تحرياتها قادت إلى أنَّ هذه الحاويات تُرِكَت في أرض الميناء منذ تاريخ استيرادها وتشغل مساحاتٍ واسعة دون عائداتٍ أو أجورٍ؛ بسبب عدم الاستلام من قبل الجهة المُستفيدة.