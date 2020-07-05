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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 05 تموز 2020 03:34 م

صحة ديالى: تسجيل 65 إصابة جديدة بكورونا و35 حالة شفاء

ديالى
سجلت محافظة ديالى 65 اصابة جديدة بمرض كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقال مصدر في خلية الازمة الصحية في ديالى، تم تسجيل 65 اصابة مؤكدة بفايروس كورونا ليصبح العدد الكلي للاصابات 1624 اصابة.
واشار الى ان 35 مصابا تماثلوا للشفاء التام ليكون العدد التراكمي لحالات الشفاء 768 حالة، فيما تم تسجيل حالتي وفاة لترتفع الاحصائية الاجمالية لحالات الوفاة الى 98 حالة منذ ظهور المرض في آذار الماضي.
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