التركمان يدعون الكاظمي لتحقيق التوازن الاثني في المناصب الامنية







دعا النائب مختار الموسوي، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لتحقيق التوازن الاثني في المناصب الامنية وتمثيل المكون التركماني باعتبارهم القومية الثالثة في العراق.



وقال الموسوي في بيان، ان"التركمان ومناطقهم كانت من اشد المناطق استهدافاً للمنظمات الارهابية وامتزج دمائهم مع دماء الوسط والجنوب بالالاف من الشهداء والجرحى والمئات من المختطفات التركمانيات لدى داعش الارهابي".



واشار الى"ضرورة تمثيل التركمان في المؤسسات والمناصب الامنية وقد اثبت التركمان جدارة فائقة ومميزة في استقرار المناطق ودحر الارهاب بالمناطق التي كانت تحت سيطرة داعش".



وحذر الموسوي من عدم تمثيل التركمان في المناصب الامنية والادارية في كركوك ونينوى وصلاح الدين بالايام المقبلة مؤكدا ان"تغييب مكون مهم سينعكس على مصداقية الحكومة المقبلة".