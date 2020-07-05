عالية نصيف: العقد المبرم مع سيمفوني وايرثلنك يهدد امن وسيادة واقتصاد العراق



جددت النائبة عالية نصيف تحذيرها من خطورة عقد شبكة الكابل الضوئي المبرم بين وزارة الاتصالات وشركتي / سيمفوني وايرثلنك/ على امن وسيادة واقتصاد العراق، مطالبة بفسخ العقد والتحقيق مع المتورطين فيه لما يتضمنه من مخالفات عديدة .



وقالت في بيان ان هذا العقد يتيح لشركة اجنبية السيطرة على شبكة الانترنت في عموم العراق واختراق كافة معلومات الدولة ، وبضمنها الامنية والعسكرية والمخابراتية بكل سهولة، فضلاً عن اختراق معلومات الافراد، ولاتوجد اية دولة في العالم توافق على انتهاك سيادتها من قبل جهة اجنبية وبهذه الطريقة التي هي في غاية السذاجة " .



واضافت نصيف :" ان العقد ينص على تنازل وزارة الاتصالات عن 83% من الايرادات لصالح الشركتين / سيمفوني وايرثلنك/ ، وهذا هدر كبير للمال العام، ومن المعلوم ان قطاع الاتصالات والانترنت يحقق ارباحاً خيالية، وكل هذه الارباح لا تستفيد منها الوزارة الا القليل جداً، كما ان العقد ينص على احتكار استخدام شبكة المشروع من قبل سيمفوني، وهذا يعني توقف جميع شركات الانترنت الأخرى العاملة في العراق بسبب عجزها عن المنافسة، لكونها تدفع 50 % من ارباحها للدولة بينما تدفع سيمفوني (الشركة المدللة والمحمية من الفاسدين) فقط 17% ".



وبينت : " ان شركة سيمفوني ليست لديها اعمال مماثلة، وهذا يخالف تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 ، مع اخلال العقد بشرط كفالة حسن الاداء لكون شركة سيمفوني قدمت كفالة حسن الاداء بمبلغ قدره 300 مليون دينار عراقي، في حين يجب ان لاتقل الكفالة عن 5% من قيمة العقد " .



وتابعت نصيف :" يجب ان يعرف الشعب العراقي من هم المسؤولون المستفيدون من هذا العقد الفاسد، وعلى رئيس الوزراء وهيئة النزاهة التدخل والضرب بيد من حديد وفضح الفاسدين بالاسماء، وانهاء هذا العقد والحفاظ على امن وسيادة واقتصاد البلد ".